Türkiye’nin farklı bölgelerinde günlerdir etkili olan orman yangınları çok sayıda ili vurdu. Antalya, Muğla, Aydın, Balıkesir ve Osmaniye’de ekipler alevlerle kahramanca mücadele ederken, binlerce hektar alan kül oldu, evler zarar gördü, mahalleler tahliye edildi. Yangın bölgelerinde son durum şöyle:

AYDIN: Çine ilçesindeki orman yangını devam ediyor. 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz ve çok sayıda ekip alevlere karşı büyük mücadele veriyor. Kavşıt Yaylası’nda 5 ev hasar gördü, 30 ev ile Dutluoluk Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında zeytinlikler zarar görürken, vatandaşlar evlerini ve hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

ANTALYA: Son 3 günde Kaş, Demre, Gazipaşa, Kumluca, Korkuteli, Alanya, Manavgat ve Serik’te 9’u ormanlık alanda olmak üzere 34 yangın çıktı. Saatte 80 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Kaş, Kumluca ve Alanya’daki yangınlar günler sonra kontrol altına alınabildi. Ancak alevlerin bıraktığı hasar büyük. Kumluca’da 59 hektar alan ile 27 yapı, Alanya’da ise 305 dönüm arazi zarar gördü. Çok sayıda hayvan da yangından etkilendi.

MUĞLA: Seydikemer’deki yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Çatak Mahallesi’nde 5 ev, ahırlar ve samanlıklar yandı, yaklaşık 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR: Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gömeç’te kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

OSMANİYE: Çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın için inceleme başlatıldı.

Aydın Çine’de kahraman itfaiyeciler dev alevlerin dibine kadar giderek söndürmeye çalışıyor.

Muğla’da Belgrad büyüklüğünde orman kül oldu

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. İki yangında 5 bin hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü, tahribatın yaklaşık Belgrad Ormanı büyüklüğüne ulaştığı belirtildi. Yetkililer, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlarda her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, yangın görüldüğünde 112 veya 177’ye ihbarda bulunulması çağrısı yaptı.

5 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Emekli itfaiyeci evini kurtardı

Antalya Kumluca’da orman yangınında 59 hektar alan ve 27 yapı hasar gördü. İlçede yaşayan emekli itfaiyeci Kadir Altun, kendi imkanlarıyla mücadele edip, evini yanmaktan kurtardı. Altun, yaşadıklarını anlattı:

“Yangın 1-1.5 dakikada evimin yanına ulaştı. Hortumla alev başlayan yerlere koştum, söndürdüm. Boğazdan öyle rüzgar esiyordu ki 50 metre yükselen alevleri gördüm. Komşularımın evleri tamamen yandı.”

Kontrol altında ama risk sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya, Muğla ve Balıkesir’de toplam 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden beş yangın olduğunu açıkladı:

“Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi. 213 yangın kontrol altına alındı. 5 orman yangını devam ediyor. Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin Gülnar, bu alanlardaki yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor.”

Ormanı kaynak kıvılcımı yakmış

Balıkesir Gömeç’te başlayıp Ayvalık’a sıçrayan orman yangını üçüncü gününde de devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmada iki kişinin sorumlu olduğu ortaya çıktı.

O.G. ve M.Y. isimli kişilerin, evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Baba-oğul alevlere karşı omuz omuza

Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınına destek için Bozdoğan’dan su tankeri bağlı traktörleriyle yola çıkan baba ve oğlu, söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldı. Ekiplerle birlikte saatlerce alevlere karşı mücadele eden baba-oğul, yangının kontrol altına alınması için büyük özveri gösterdi. Vatandaşların takdirini toplayan ikili, zorlu mücadelede dayanışmanın simgesi oldu.

Arzu teyze köpeği için gözyaşı döktü

Aydın’ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını sürerken, yangının etkili olduğu Kavşit Yaylası’nda yaşayan Arzu Celep (80), yangında öldüğünü düşündüğü köpeği için ağladı. Celep, “Kül olduk, işe yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.Ona kuzular gibi bakıyordum. Çok özlüyorum, canımdan kıymetliydi” dedi.

Gönüllü veterinerler Luna’ya kucak açtı

Antalya Kumluca’daki yangında ağır yaralanan ‘Luna’ isimli kedi, hayata tutundu. Gönüllü veteriner hekimler, çok sayıda hayvanı güvenli bölgeye taşıdı. Alevlerin arasından çıkarak ekiplere ulaşan Luna’nın tüyleri ve bıyıkları tamamen yanarken, yüzü, kulakları, sırtı ve patilerinde ciddi yanıklar oluştu.