Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde görev yapan personelin pasaport başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için yeni bir dijital uygulamayı devreye aldı. Yeni sistemle yeşil ve gri pasaport başvurularının yanı sıra emekli personelin işlemleri de elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

PASAPORT BAŞVURULARI DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde devlet üniversitelerine gönderilen resmî yazıyla, Personel Bilgi Sistemi (PBS) bünyesinde hazırlanan "Pasaport İşlemleri" modülünün kullanıma açıldığı duyuruldu.

Yeni uygulama sayesinde üniversite personelinin hususi damgalı (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaport başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek. Sisteme pbs.yok.gov.tr adresinden giriş yapan çalışanlar, "Bireysel İşlemler → Pasaport Başvurusu" bölümünü kullanarak taleplerini iletebilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK İMZAYLA ONAYLANACAK

Sisteme yapılan başvurular, öncelikle ilgili üniversitenin personel birimi tarafından kontrol edilecek. Uygun bulunan talepler yetkili amirin elektronik imzasıyla onaylanarak doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (NVİ) gönderilecek.

Personelin bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi durumunda gerekli düzenlemeler üniversitelerin Personel Daire Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek.

ISLAK İMZALI EVRAK DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni uygulamayla birlikte pasaport başvurularında fiziki evrak işlemlerinin de azaltılması hedefleniyor. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda, elektronik imzayla onaylanan ve NVİ'ye dijital olarak iletilen başvurular için ayrıca ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge gönderilmesine gerek olmadığı bildirildi.

Böylece başvuru ve onay aşamalarında ek belge hazırlama ve gönderme işlemleri ortadan kaldırılacak.

EMEKLİ PERSONEL DE YENİ SİSTEMDEN YARARLANACAK

Pasaport İşlemleri modülü yalnızca görevdeki üniversite çalışanlarını kapsamıyor. Emekli personel için de pasaport talep belgeleri sistem üzerinden hazırlanabilecek. Emeklilik veya istifa nedeniyle görevinden ayrılan çalışanlar adına da pasaport başvurusu oluşturulabilecek.

Bu işlemler, üniversitelerin Personel Daire Başkanlıkları tarafından yetkilendirilen personel aracılığıyla yürütülecek.

ÜNİVERSİTELERE YETKİLENDİRME TALİMATI

YÖK, yeni uygulamanın kullanılabilmesi için üniversitelerin iki farklı yetki tanımlaması yapmasını istedi. Buna göre "Pasaport Onay Yetkilisi" başvuruları inceleyerek uygun bulunan talepleri onaylayacak veya gerekli durumlarda iade edecek.

"Pasaport İmza Yetkilisi" ise onay aşamasından geçen başvuruları elektronik imzayla imzalayarak işlemlerin tamamlanmasını sağlayacak.

Üniversitelerden söz konusu görevleri üstlenecek personeli belirleyerek PBS üzerinden yetkilendirme işlemlerini tamamlamaları istendi. Uygulamayla ilgili teknik destek taleplerinin ise pbs@yok.gov.tr adresine iletilebileceği açıklandı.