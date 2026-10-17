Elma, mutfaklarda hem ara öğünlerin hem de sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Birçok kişi manavda ya da pazarda elma seçerken doğrudan rengine odaklanır; C vitamini arayanlar ekşi yeşil elmaya, tatlı lezzet sevenler ise kırmızı elmaya yönelir. Ancak beslenme uzmanları ve diyetisyenler ezber bozan bir gerçeği ortaya çıkardı. Tezgahta genellikle "sert" ya da "mayhoş" denilerek göz ardı edilen, hatta çoğu zaman diğerlerinin gölgesinde kalan bir elma türünün, barındırdığı antioksidan oranıyla tüm rakiplerini geride bıraktığı açıklandı.

EN SAĞLIKLI ELMA BELLİ OLDU

Beslenme uzmanlarının "bağırsak ve kalp dostu" olarak işaret ettiği Sarı (Golden) Elma ve doğal Amasya elması, olgunlaşma sürecinde biriktirdiği yüksek "kersetin" ve "pektin" bileşenleriyle diğer türleri geride bırakıyor. Yeşil elma yüksek asit oranı nedeniyle hassas midelerde ekşimeye yol açabilirken, kırmızı elmanın yüksek şeker oranı kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Sarı elma ise hem ideal şeker-asit dengesi hem de yüksek lif yapısıyla sindirim sistemini yormadan bağırsak florasını baştan aşağı yeniliyor.

HÜCRE YAŞLANMASINI DURDURAN BİLEŞEN

Sarı ve pembemsi elma kabuklarında yoğunlaşan "flavanol" maddesi, damar esnekliğini korumada kırmızı ve yeşil elmaya kıyasla daha hızlı sonuç veriyor. Karaciğerdeki yağlanmayı önleyen ve hücre hasarını engelleyen bu özel meyve, aynı zamanda cildin kolajen yapısını koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

UZMANLARDAN KABUK UYARISI

Elmanın tüm bu faydalı bileşenlerinin kabuk kısmında yoğunlaştığını belirten uzmanlar, iyice yıkandıktan sonra mutlaka kabuğuyla birlikte tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.