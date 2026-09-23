Biberlerin farklı renklere sahip olmasında olgunlaşma süreci önemli rol oynuyor. Yeşil biberler daha erken dönemde toplanırken dalında olgunlaşmaya devam eden biberler sarı, turuncu veya kırmızı renge dönüşebiliyor. Bu süreçte biberin tadının yanı sıra içerdiği bazı vitamin ve antioksidanların miktarı da değişiyor.

KIRMIZI BİBER BESİN DEĞERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

ABD merkezli sağlık kuruluşu Cleveland Clinic’in aktardığı bilgilere göre, farklı renkteki biberler arasında kırmızı biber özellikle beta-karoten içeriğiyle dikkat çekiyor. Biber dalında olgunlaşmaya devam ettikçe rengi yeşilden kırmızıya doğru değişirken bazı besin bileşenlerinin miktarı da artıyor. Bu nedenle tam olgunlaşmış kırmızı biber, besin içeriği açısından güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kırmızı bibere rengini veren doğal pigmentlerle birlikte yüksek miktarda beta-karoten bulunuyor. Güçlü bir antioksidan olan beta-karoten, vücutta ihtiyaç halinde A vitaminine dönüştürülüyor. A vitamini ise normal görme fonksiyonunun ve bağışıklık sisteminin korunmasında rol oynuyor.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN DA DİKKAT ÇEKİYOR

Kırmızı biberin öne çıktığı tek nokta beta-karoten değil. C vitamini bakımından da oldukça zengin olan kırmızı biberin, yeşil bibere kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha fazla C vitamini içerebildiği belirtiliyor. C vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlarken hücrelerin oksidatif stresten korunmasında da görev yapıyor.

Dalında daha uzun süre olgunlaşan kırmızı biber, bu süreçte hem tat hem de besin içeriği bakımından değişime uğruyor. Beta-karoten ve C vitamini bakımından sahip olduğu güçlü içerik, kırmızı biberi sofralarda yalnızca rengiyle değil besin değeriyle de öne çıkan seçeneklerden biri haline getiriyor.