Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerin başında gelen çay konusunda ezber ezber bozan bir gerçek ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin yıllardır sürdürdüğü "yeşil çay mı yoksa siyah çay mı daha faydalı" tartışması, beslenme uzmanları ve biyologların araştırmalarıyla son buldu. Yapılan incelemeler, sağlık açısından en yüksek faydayı sunan çayın çok daha farklı bir tür olduğunu gösterdi.

HİÇBİR İŞLEMDEN GEÇMİYOR, ANTİOKSİDAN DEPOSU ÇIKTI

Sağlık üzerindeki etkileri incelendiğinde öne çıkan tür beyaz çay oldu. Siyah ve yeşil çay ile aynı bitkiden elde edilen beyaz çay, henüz tomurcuk halindeyken erken dönemde toplanıyor. Yeşil ve siyah çayın aksine neredeyse hiç fermente edilmeyen ve yüksek ısıda işlenmeyen bu tür, doğadaki saf yapısını eksiksiz şekilde koruyor. Yapılan analizlerde; işlenme sürecine maruz kalmadığı için içerdiği antioksidan, polifenol ve değerli bileşen oranının diğer tüm çay türlerinden açık ara daha yüksek olduğu tespit edildi.

HÜCRELERİ YENİLİYOR, CİLDİ GENÇ TUTUYOR

Yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre yıpranmasını ve erken yaşlanmayı geciktiren beyaz çay, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakım sürecini destekliyor. Cildin elastikiyetini sağlayan kolajen ve elastin yıkımını baskılayarak daha parlak bir görünüm sunan bu özel içecek, siyah ve yeşil çaya oranla çok daha düşük kafein barındırıyor. Böylece sinir sistemini yormadan gün boyu tüketim imkanı tanıyor. Toplanması oldukça zahmetli olan ve taze tomurcuklardan elde edilen beyaz çay, kısıtlı üretimi nedeniyle daha nadir bulunsa da uzmanlar tarafından en güçlü doğal kaynak olarak gösteriliyor.