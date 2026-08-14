Sinem Yıldız’ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Saadet Gürses, yıllardır yaşadığı sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar hakkında konuştu. Kalp krizi geçirdiğini, cilt rahatsızlığı bulunduğunu ve dişlerini hastalık nedeniyle kaybettiğini anlatan Gürses, maddi durumunun da çok kötü olduğunu söyledi.

“BU HALİMLE STORY KOYUYORUM”

Sosyal medya paylaşımlarının yanlış anlaşılıp anlaşılmadığı sorulan Saadet Gürses, neden sağlık durumunu gösteren paylaşımlar yaptığını anlattı.

Gürses, “İnsanların nasıl anladığını bilmem ama ben bu halimle story koyuyorum. Hasta olduğumu görsünler. İş istiyorum, ne isteyeceğim tabii...” ifadelerini kullandı.

“DİŞLERİM DÖKÜLDÜ, DİŞİM KALMADI”

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Gürses, hastalık nedeniyle dişlerini kaybettiğini söyledi. Oyuncu, kalp krizi geçirdiğini ve cilt rahatsızlığı yaşadığını da belirtti.





Gürses, içinde bulunduğu maddi durumu ise “Parasızım, açım aç” sözleriyle dile getirdi.

“BORCUM 250 BİN TL”

Ekonomik sıkıntılarını anlatan Saadet Gürses, toplam borcunun 250 bin TL olduğunu söyledi. Bu miktarın çok büyük bir rakam olmadığını ifade eden oyuncu, yaşadığı durumun anlaşılmasını istedi.

Gürses, “Bütün borcum 250 bin TL. Bir tane ünlünün kebap parası. Banka borcumu göstereyim. Gidip ödesinler, para dilenmiyorum. Yalan söylemiyorum” diyerek yaşadığı sıkıntıyı gözyaşları içinde anlattı.