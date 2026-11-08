Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, doğayla iç içe yaşadığı evini ilk kez izleyicilerle paylaştı. Yaklaşık 200 filmde rol alan usta oyuncunun evinde aile fotoğraflarından tablolara, yüzlerce kitaptan sayısız ödüle kadar yılların birikimini yansıtan pek çok detay yer alıyor. Koçyiğit, Asiye Acar'ın programında hem evinin kapılarını açtı hem de uzun yıllar emek verdiği oyunculuk mesleğine neden ara verdiğini anlattı.
EVİNİN GİRİŞİNDE CEM YILMAZ'IN HEDİYE ETTİĞİ TABLO VAR
Hülya Koçyiğit'in evinin kapısından girildiğinde ilk olarak büyük bir tablo karşılıyor. Usta oyuncu, tablonun hikâyesini anlatırken eseri bir sergiden alarak kendisine hediye eden kişinin Cem Yılmaz olduğunu belirtti.
KİTAP OKUMAK VE YEMEK YAPMAK EN BÜYÜK KEYİFLERİNDEN
Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Hülya Koçyiğit, kendisine zaman ayırmanın en önemli yollarından birinin kitap okumak olduğunu anlattı. Beş yaşında okumaya başladığını belirten oyuncu, “Kendime zaman demek bir kitap okuyabilmek demek. Okumak benim için çok önemli. 5 yaşında okumaya başladım” dedi.
Yemek yapmayı da çok sevdiğini dile getiren Koçyiğit, çocukları geleceği zaman onlar için hazırlık yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Tablolarına büyük önem veren Koçyiğit, evinde anılarına da özel bir köşe ayırıyor. Siyah beyaz karelerin de bulunduğu fotoğraf köşesinde ailesinin tüm fertlerine ait fotoğraflar yer alıyor. Doğayla iç içe evinde şömine de bulunan oyuncu, yaşam alanındaki sıcak ve kişisel detaylarla dikkat çekiyor.
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EVİNİN KAPILARINI AÇTI, GİZLİ HAZİNESİNİ GÖSTERDİ
Hülya Koçyiğit'in gizli hazinesi çok sevdiği kitaplarının olduğu oda...
ÖDÜLLERİYLE GURUR TABLOSU OLUŞTURDU
Hülya Koçyiğit'in evindeki en özel köşelerden biri de yıllar içinde kazandığı ödüllere ayrılmış durumda. Sayısız ödülünü sergileyen usta oyuncu, bunların kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:
“Bütün ödüller bana yaşadığımı, var olduğumu hissettiriyor. Halkın gözlerindeki ışık, onların yürekten sarılmaları en büyük tatmin.”
Tablolarına büyük önem veren Koçyiğit, evinde anılarına da özel bir köşe ayırıyor. Siyah beyaz karelerin de bulunduğu fotoğraf köşesinde ailesinin tüm fertlerine ait fotoğraflar yer alıyor. Doğayla iç içe evinde şömine de bulunan oyuncu, yaşam alanındaki sıcak ve kişisel detaylarla dikkat çekiyor.
OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
Yaklaşık 200 filmde rol alan Hülya Koçyiğit, oyunculuğa neden ara verdiğini de anlattı. Piyasada kendisine sunulan senaryoların birbirine benzediğini belirten usta oyuncu, özellikle belli bir yaştaki kadınlara verilen anne rollerinde kendisini göremediğini ifade etti.
Koçyiğit, konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Oyuncunun yaşı yok ancak piyasada tercih edilen senaryolar çok fazla birbirine benzeyen işler. Belli bir yaştaki anne rolleri de ara bozucu, gençleri ayırmaya çalışan. O tarz bir rolde kendimi göremiyorum. Kötülük yapan, gençleri ayıran bir rol ben yapamam, hissetmek lazım.”
Evinden bazı kareler...
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