KİTAP OKUMAK VE YEMEK YAPMAK EN BÜYÜK KEYİFLERİNDEN

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Hülya Koçyiğit, kendisine zaman ayırmanın en önemli yollarından birinin kitap okumak olduğunu anlattı. Beş yaşında okumaya başladığını belirten oyuncu, “Kendime zaman demek bir kitap okuyabilmek demek. Okumak benim için çok önemli. 5 yaşında okumaya başladım” dedi.

Yemek yapmayı da çok sevdiğini dile getiren Koçyiğit, çocukları geleceği zaman onlar için hazırlık yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.