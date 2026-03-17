Göksel Arsoy, 90. yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı isminin son hali dikkat çekti. Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Göksel Arsoy, yeni yaşını sade ama anlamlı bir kutlamayla karşıladı. 90 yaşına giren usta oyuncunun doğum günü kareleri kısa sürede gündem oldu.



“Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Göksel Arsoy, 90. yaşını ailesinin katıldığı özel bir kutlamayla kutladı. Pasta kesen usta sanatçı, sevdikleriyle birlikte objektiflere poz verdi. Kutlamaya Soley Arsoy, Aşkım Arsoy, Gökhan Arsoy, Taylan Kümeli ve Emir Sağıroğlu da katıldı. Aile üyeleriyle birlikte mum üfleyen Göksel Arsoy, duygusal anlar yaşadı. Kutlamadan kareleri Gökhan Arsoy, “İyi ki doğdun can babamız, nice 90’lara” notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

