Yeşilçam döneminde canlandırdığı "Ayşecik" karakteriyle Türkiye çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Değirmencioğlu, uzun süredir uzak kaldığı kamusal alanda bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı. 1970'li yılların ortasında sinemaya kesin olarak veda eden ve kameralardan izole bir yaşam süren sanatçının son hali, Yeşilçam hafızasını ve usta oyuncunun geçmiş kariyerini yeniden gündeme getirdi.
ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN VE 15 FİLME ULAŞAN AYŞECİK DÖNEMİ
Senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olarak 1954 yılında dünyaya gelen Zeynep Değirmencioğlu, henüz 1,5-2 yaşlarındayken sinema setleriyle tanıştı. Yönetmenliğini usta sinemacı Atıf Yılmaz'ın üstlendiği ve Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı ilk "Ayşecik" filmi, gişede gördüğü yoğun ilginin ardından Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden birine dönüştü.
Yapımcıların talebi ve seyirci ilgisiyle 11 yıllık bir zaman diliminde toplam 15 sinema filmi çekildi. Seri, Yeşilçam'da çocuk oyuncuların merkezde olduğu dramatik ve melodram türündeki yapımlara öncülük etti.
ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU OYUNCULUĞA NEDEN ERKEN VEDA ETTİ?
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını aralıksız şekilde film setlerinde geçiren oyuncu, kariyerinin ve popülaritesinin zirvesinde bulunduğu 20 yaşında radikal bir karar alarak oyunculuğu tamamen bıraktı. Bir daha hiçbir sinema veya televizyon projesinde yer almayan Değirmencioğlu, dönemin önde gelen sporcularından Fenerbahçeli milli futbolcu Serkan Acar ile evlendi.
Sanat dünyasından tamamen çekilerek aile hayatına odaklanan usta isim, uzun yıllardır İstanbul'da emlak danışmanlığı faaliyeti yürüterek çalışma hayatına bu sektörde devam ediyor.
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USTA OYUNCU SETLERİ VE SİNEMAYI HİÇ ÖZLEDİ Mİ?
Gazeteci Ece Saruhan'a verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtlayan Değirmencioğlu, sinemayı ve set ortamını geride bıraktığı için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını bildirdi. Erken yaşta mesleğe adım atmanın getirdiği doygunluğa değinen usta oyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hiç özlemedim. Zaten 1,5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var. Çocukluğu, genç kızlığı setlerde geçmiş biri olarak evlilik hayatı, ev hanımlığı ve çocuklar zamanında bana çok daha cazip geldi. Sinemayı bıraktığıma hiç pişman olmadım, hiçbir zaman özlem duymadım."
UZUN SÜREN EVLİLİĞİ
Günümüz Türk sinemasını da takip ettiğini belirten Değirmencioğlu, modern dönemde imkanların ve teknik altyapının kendi çalıştıkları yıllara kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Yeni projelerde son derece kaliteli işlerin üretildiğini kaydeden sanatçı, mevcut sektör olanaklarının oyuncular için büyük avantaj sunduğunu belirtti.
Özel hayatındaki istikrarı değerlendiren Değirmencioğlu, eşi Serkan Acar ile güçlü bir sevgi bağı kurduklarını ve aile kültürünün bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Sağlam bir aile yapısına sahip olmasının sinema sektörünün merkezindeyken dahi kendisini koruduğunu aktaran usta isim, bu temel sayede özel hayatını her zaman yapım dünyasının karmaşasından ayrı tutmayı başardığını dile getirdi.
İŞTE DEMİRCİOĞLU'NUN SON HALİ
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