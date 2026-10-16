UZUN SÜREN EVLİLİĞİ

Günümüz Türk sinemasını da takip ettiğini belirten Değirmencioğlu, modern dönemde imkanların ve teknik altyapının kendi çalıştıkları yıllara kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Yeni projelerde son derece kaliteli işlerin üretildiğini kaydeden sanatçı, mevcut sektör olanaklarının oyuncular için büyük avantaj sunduğunu belirtti.

Özel hayatındaki istikrarı değerlendiren Değirmencioğlu, eşi Serkan Acar ile güçlü bir sevgi bağı kurduklarını ve aile kültürünün bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Sağlam bir aile yapısına sahip olmasının sinema sektörünün merkezindeyken dahi kendisini koruduğunu aktaran usta isim, bu temel sayede özel hayatını her zaman yapım dünyasının karmaşasından ayrı tutmayı başardığını dile getirdi.