Dönemin popüler yayını Saklambaç gazetesinin düzenlediği "Sinema Yüz Güzeli" yarışmasında birinci seçilerek sanat dünyasının kapılarını aralayan Arzu Okay, 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler kadın yıldızlarından biri haline geldi. Büyüleyici güzelliği ve dönemin tabularını yıkan cesur rolleriyle Yeşilçam'da fırtınalar estiren Okay, çok kısa bir zaman diliminde 100'ü aşkın yapımda boy göstererek sinema tarihine adını yazdırdı.

23 YAŞINDA RADİKAL KARAR

Kariyerinin en verimli ve popüler dönemini yaşarken herkesi şaşırtan bir hamleye imza atan ünlü oyuncu, henüz 23 yaşındayken setlere tamamen veda etme kararı aldı. Şöhretin ve spot ışıklarının cazibesini geride bırakan Okay, hayatına yepyeni bir yön çizerek deri ve tekstil sektöründe iş hayatına atıldı.

PARİS'TE SIFIRDAN BAŞLADI

Oyunculuk defterini kapatmasının ardından rotasını Fransa’ya çeviren Arzu Okay, başkent Paris'te kendi şirketini kurarak ihracat alanında faaliyet göstermeye başladı. Ticaret hayatında dönemsel dalgalanmalar nedeniyle ciddi maddi darboğazlar yaşasa da pes etmeyerek ayakta kalmayı başaran Okay, uzun yıllar boyunca yaşamını Türkiye ile Fransa hattında sürdürdü. Bir kız çocuğu annesi olan usta isim, özel yaşantısını ve iş dünyasındaki kariyerini basından ve magazin dünyasından titizlikle uzak tuttu.

KIZI EDA BUGÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Şimdilerde 70'li yaşlarını süren ve kameralardan uzak, huzurlu bir yaşamı tercih eden Yeşilçam efsanesinin son hali, kızı Eda'nın paylaştığı karelerle gün yüzüne çıktı. Yılların getirdiği değişimi zarafetle taşıyan tecrübeli oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken Türk sineması tutkunlarına nostalji rüzgarı yaşattı.