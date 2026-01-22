Duru güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Gölgen Bengü'nün son hali kadar kariyeriyle de herkesi şaşırttı. Bengü, sinema dünyasından uzaklaşarak akademik bir kariyere imza atarak yurt dışında kendisine yeni bir hayat kurdu. Başarı dolu hikayesi herkesi takdir gördü.

TÜRK SİNEMASINA İKİ UNUTULMAZ FİLM BIRAKTI

Gölgen Bengü, 1970’li yılların ortasında adım attığı sinema dünyasında kısa sürede fark edilmişti. 1976 yılında SES dergisi tarafından düzenlenen "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci seçilerek dikkatleri üzerine çeken yıldız, hemen ardından 'Meraklı Köfteci' filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçti.

Bu başarının devamında 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi usta isimlerle birlikte Aslan 'Bacanak' filminde rol aldı. Zeynep karakterine hayat verdiği bu yapım, Bengü'nün beyaz perdedeki son önemli işlerinden biri oldu. İki büyük yapımla adını duyurduktan sonra bir anda ortadan kaybolan oyuncu, sırra kadem basarak kendine bambaşka bir yol çizdi.

ŞİMDİ AKADEMİK BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Oyunculuğu bıraktıktan sonra eğitime hayatına odaklanan Gölgen Bengü, Türkiye’nin en saygın kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına yurt dışında devam etme kararı alan Bengü, North Carolina A&T State University’de yüksek lisansını tamamladı.

Akademik hedeflerini daha da ileri taşıyan eski oyuncu, Clemson University'de doktora eğitimini de başarıyla bitirdi. Bilim dünyasında emin adımlarla ilerleyen Bengü, sinema setlerinden üniversite kürsülerine uzanan bu sıra dışı yolculuğunda büyük bir başarıya imza attı.

71 YAŞINDA ÖĞRENCİLERE DERS VERİYOR

Şu an 71 yaşında olan Gölgen Bengü, akademik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam ediyor. New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla görev yapan Bengü, burada bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Yeşilçam yıldızının son hali, sosyal medyada paylaşılan karelerle ortaya çıktı. Duru güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve bilim dünyasındaki saygın konumu, sevenleri tarafından takdirle karşılanıyor.