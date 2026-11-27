Türk sinemasının unutulmaz yıldızları Türkan Şoray ve Ediz Hun, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen özel gecede bir araya geldi. Yeşilçam konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte onur konuğu olan iki sanatçı, öğretmenlerle sohbet edip geceye katılırken birlikte dans ettikleri anlar da objektiflere yansıdı.

300'DEN FAZLA ÖĞRETMENLE YEŞİLÇAM GECESİ

Yeşilçam temasıyla hazırlanan gecede 300'den fazla öğretmen, dönemin ruhunu yansıtan kıyafetlerle etkinliğe katıldı. Dekor ve süslemelerin Yeşilçam atmosferini yaşattığı buluşmada Türkan Şoray ve Ediz Hun da davetlilerle bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İki usta oyuncunun aynı etkinlikte buluşması geceye nostaljik bir hava katarken, birlikte dans ettikleri anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Türkan Şoray, etkinliğin ardından yaptığı paylaşımda gecenin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı. Öğretmenlerle ve meslektaşı Ediz Hun'la bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şoray, Yeşilçam temasıyla geçmiş yılları yeniden hatırladıklarını ifade etti.

Şoray paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Üç yüzden fazla öğretmenle ve sevgili meslektaşım Ediz Hun ile birlikte Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu yıl balonun teması Yeşilçam'dı. Dekorlar, süslemeler, öğretmenlerimizin o dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleri… O yılları yeniden hatırlamak, o günlerin sıcaklığını hissetmek çok güzeldi. Değerli öğretmenlerimizle bu özel günü birlikte geçirmek beni çok mutlu etti."

YEŞİLÇAM'DA BİRLİKTE YER ALDIKLARI FİLMLER UNUTULMADI

Türkan Şoray ve Ediz Hun, Yeşilçam döneminde çok sayıda filmde birlikte rol alarak sinema tarihinin unutulmaz ikilileri arasında yer aldı. Genç Kızlar, Sinekli Bakkal, Sonbahar Rüzgarı ve Tatlı Meleğim gibi yapımlarda kamera karşısına geçen iki sanatçı, yıllar sonra aynı gecede buluşunca Yeşilçam'ın altın dönemini yeniden hatırlattı.