Televizyon ekranlarında her yayınlandığında izleyicileri kahkahaya boğan ve kadrosuyla adeta bir yıldızlar geçidi sunan 1982 yapımı Görgüsüzler filmi, aradan geçen on yıllara rağmen merak konusu olmaya devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Perran Kutman, Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Şemsi İnkaya ve Bülent Kayabaş’ın başrolleri paylaştığı filmin çekildiği mekanlar ve o bölgelerin günümüzdeki değişimi sinemaseverlerin dikkatini çekti.

UNUTULMAZ SAHNELER İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ

Sınıf atlama hayalleri, zenginlik tutkusu ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu komedi örgüsüyle hafızalara kazınan filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmin dış mekan sahnelerinde ise dönemin en gözde kaçamak noktalarından biri olan Tuzla ve çevresi doğal bir film platosu olarak kullanıldı. 1980'li yıllarda İstanbulluların hafta sonları nefes almak için tercih ettiği sakin bir sayfiye yeri olan Tuzla, filmin karelerinde müstakil evleri, geniş bahçeleri ve dingin sahil dokusuyla yer aldı.

44 YILDA BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ

Yeşilçam kameralarının 1982 yılında kaydettiği o sakin ve huzurlu sayfiye kasabası, aradan geçen 44 yılda İstanbul’un hızlı kentleşme sürecinden en çok etkilenen bölgelerden biri haline geldi. Eskiden bağ evlerinin, boş arazilerin ve sessiz sokakların hakim olduğu Tuzla ve komşusu Pendik hattı; günümüzde devasa konut projelerinin, modern marinaların, ticaret merkezlerinin ve yoğun şehir trafiğinin bulunduğu dev bir yerleşim merkezine dönüştü.

YEŞİLÇAM TARİHİNE IŞIK TUTAN NOSTALJİK BELGE

Sinemaseverler için yalnızca keyifli bir komedi filmi olmanın ötesine geçen Görgüsüzler, 1980’ler İstanbul’unun mahalle kültürünü, esnaf ilişkilerini ve henüz betonlaşmamış kıyı şeridini kayıt altına alan görsel bir arşiv niteliği taşıyor. Filmdeki sahnelerle bölgenin bugünkü halini kıyaslayan izleyiciler, İstanbul’un yarım asırdan kısa sürede geçirdiği baş döndürücü değişime şaşkınlıklarını gizleyemiyor.