Türk sinemasının 1970’li yıllardaki popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Meral Zeren, güzelliği ve oyunculuğuyla dönemin izleyicilerinin beğenisini kazandı. Kendine özgü yüz hatları ve doğal oyunculuğuyla tanınan sanatçı, birçok Yeşilçam yapımında rol aldı.

Zeren’in filmografisinde “Salako”nun yanı sıra “Şaşkın Damat”, “Köyden İndim Şehire”, “Hanzo” ve “Banker Bilo” gibi yapımlar da bulunuyor.

EMİNE KARAKTERİ İLE HAFIZALARA KAZINDI

Meral Zeren’in en çok hatırlanan rollerinden biri, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı “Salako” filmindeki Emine karakteri oldu. Filmde Salako’nun âşık olduğu genç kadını canlandıran oyuncu, performansıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Aradan geçen yıllara rağmen Emine karakteri, Yeşilçam’ın unutulmayan sinema karakterleri arasında anılmaya devam ediyor.

YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bir dönem ekranların tanınan yüzlerinden olan Meral Zeren, ilerleyen yıllarda kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bugün 70 yaşında olan oyuncunun İstanbul’un Bebek semtinde sakin bir hayat yaşadığı belirtiliyor.

Sanatçının yıllar sonra gündeme gelen görüntüleri, gençlik dönemindeki fotoğraflarıyla karşılaştırılınca sosyal medyada ve Yeşilçam takipçileri arasında yeniden merak konusu oldu.