''ANILAR GÜZELDİR''

Paylaşımında dostluğun ve birlikte geçirilen anların önemine vurgu yapan Çakmaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı tatiller sadece gezip görmek için değildir… Bazıları da yıllar sonra bile gülümseyerek hatırlayacağın anılar biriktirmek içindir. Alaçatı'nın sokaklarında, güzel sohbetlerde, kahkahalarda ve dostluğun sıcaklığında yine unutulmayacak anılar bıraktık. İyi ki aynı masada buluştuğumuz, aynı şarkılara eşlik ettiğimiz insanlar var. Anılar güzeldir ama onları değerli yapan, paylaşılan dostluklardır."