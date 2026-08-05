YEŞİLÇAM'IN ESMER GÜZELİYDİ
1980'li yıllarda rol aldığı film ve dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Serpil Çakmaklı, bu kez Alaçatı tatilinden paylaştığı karelerle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede ilgi görürken usta oyuncunun son hali takipçilerinden tam not aldı.
ALAÇATI TATİLİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Eskişehir doğumlu olan ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce mankenlik yapan Serpil Çakmaklı, Alaçatı tatilinde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
''ANILAR GÜZELDİR''
Paylaşımında dostluğun ve birlikte geçirilen anların önemine vurgu yapan Çakmaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı tatiller sadece gezip görmek için değildir… Bazıları da yıllar sonra bile gülümseyerek hatırlayacağın anılar biriktirmek içindir. Alaçatı'nın sokaklarında, güzel sohbetlerde, kahkahalarda ve dostluğun sıcaklığında yine unutulmayacak anılar bıraktık. İyi ki aynı masada buluştuğumuz, aynı şarkılara eşlik ettiğimiz insanlar var. Anılar güzeldir ama onları değerli yapan, paylaşılan dostluklardır."
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSİMLERİ ARASINDA YER ALIYOR
1980'li yılların başında TRT'de yayınlanan "Alçaktan Uçan Güvercin" dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Serpil Çakmaklı, kariyeri boyunca birçok sinema filminde rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra sahne çalışmalarına da devam eden Çakmaklı, müzik kariyerinde üç albüme imza attı.
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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Serpil Çakmaklı'nın Alaçatı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri, usta oyuncunun yıllara meydan okuyan görünümüne övgü dolu yorumlar yaparken, paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
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