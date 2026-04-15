Son haliyle yeniden gündeme gelen Sevda Aktolga, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun paylaşımları kısa sürede ilgi görürken, “tanıyamadım”, “yıllar acımamış” ve “gülüşü aynı, hala çok güzel” gibi yorumlar peş peşe geldi.

YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜYDÜ

Aktolga, özellikle televizyon dizilerindeki performansıyla da dikkat çekti. En bilinen projelerinden biri olan Unutma Beni dizisinde Güler karakterine hayat veren oyuncu, izleyicinin hafızasında yer etmeyi başardı. Ayrıca Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet filminde Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci ile birlikte rol alarak yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçti.

Yeşilçam döneminde ise; Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta isimlerle aynı projelerde yer alan Aktolga, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler ve Şaban Oğlu Şaban gibi unutulmaz yapımlarla adını geniş kitlelere duyurmuştu.