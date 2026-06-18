Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Son olarak "Biraz moral" notuyla paylaşım yapan usta oyuncu, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Gülşen Bubikoğlu, kariyeri boyunca Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi çok sayıda yapımda rol alarak Türk sinemasının en sevilen isimleri arasında yer aldı.

50'den fazla projede izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, bugünlerde daha sakin bir yaşam sürüyor. Kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını ise Bodrum'da geçiren Bubikoğlu, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor.

''BİRAZ MORAL'' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan oyuncu, son paylaşımında takipçilerinin karşısına doğal görüntüsüyle çıktı.

"Biraz moral" notunu düşen Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, hayranları usta oyuncunun yıllara meydan okuyan görünümüne övgü dolu yorumlar yaptı.

2024 YILINDA EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Gülşen Bubikoğlu, 2024 yılında hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla büyük bir acı yaşamıştı.

Zor günlerin ardından sosyal medya paylaşımlarına yeniden ağırlık veren oyuncu, zaman zaman doğa ve manzara fotoğrafları paylaşırken, zaman zaman da kendi karelerini takipçileriyle buluşturuyor.

Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında yer almaya devam ediyor.