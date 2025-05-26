Türk sinemasında oynadığı "kötü adam" rolleriyle hafızalara kazınan ve 1998 yılında aramızdan ayrılan Erol Taş'ın hayatı film oluyor.

Yapımcı Mustafa Uslu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Uslu, "Erol Taş'ın hayatını çekeceğim" dedi.

Projenin detaylarıyla ilgili konuşan Uslu, "En İyi Kötü Adam, İşte Benim Babam. Erol Taş'ın o güzel kızlarıyla dünyanın en iyi insanlarıyla görüştük, anlaştık. Sağ olsunlar. Onların da enteresan bir talepleri oldu ve çok hoşuma gitti benim. Sonuna kadar da destekledim. Dediler ki babamız hayatta olsa böyle isterdi. Babacığımız, bizden daha çok Türk sinemasını seviyordu. Bu film yapıldığında dijital platformlarda yayınlanmasını istemiyoruz hiçbir zaman. Babamız da böyle isterdi. Babamızın ölüm yıl dönümünde her yıl bir hafta vizyona girsin" dedi.

"EROL ABİNİN FİLMİ SADECE SİNEMADA OLACAK"

"Babaları Erol Taş, Erol abi, Türk sineması için savaştı, mücadele etti" diyen ünlü isim, "Türk sinemasını çocuklarından bile çok seviyordu. Kendi söylemleri var. Kendi çocukları da öyle söylüyor. O yüzden böyle bir karar aldık. Rahmetli Erol abinin filmi sadece sinemalarda olacak. Hiçbir dijital platformda, televizyon kanalında hiçbir zaman olmayacak. O, insanları sinemada bekliyor. Erol abi hayatı boyunca hep ikinci rol oynadı. Hiç başrol oynamadı. Amatör boksörken de hep İstanbul ikincisi oldu. Orada da birinci olamadı ama hepimizin kalbine taht kurdu, ikon olmayı, efsane olmayı başardı. Tıpkı Müslüm Gürses gibi" ifadelerini kullandı.