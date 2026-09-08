Yeşilçam’ın “Mavi Boncuk” lakaplı usta sanatçısı Emel Sayın, sosyal medya paylaşımıyla yeniden hayranlarının karşısına çıktı. 27 Ağustos’ta tatilini tamamlayarak evine dönen 80 yaşındaki sanatçı, ardından pazar alışverişi sırasında çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı.
PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN PAYLAŞIM YAPTI
Günlük hayatından bir anı sosyal medya hesabına taşıyan Emel Sayın, pazar alışverişi sırasında verdiği pozları yayınladı. Sanatçının sade ve doğal görünümü takipçilerinden büyük ilgi gördü.
“MAVİ BONCUK” YİNE BEĞENİ TOPLADI
Sayın’ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken takipçileri yorumlarda sanatçının güzelliğine övgüler yağdırdı.
Paylaşımın yorum bölümünde çok sayıda nazar boncuğu emojisi kullanılması da dikkat çekti. 80 yaşındaki sanatçının zarif görüntüsü, hayranlarından yine tam not aldı.