Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hale Soygazi, yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden gündeme geldi. Özellikle Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Oh Olsun filmindeki Alev karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, 75 yaşında olmasına rağmen dinç ve sağlıklı görüntüsüyle beğeni topluyor.

75 YIL RESMEN TEĞET GEÇMİŞ

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Soygazi, zaman zaman katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Zarif tarzı ve doğal görünümüyle dikkat çeken sanatçı, sağlıklı yaşam biçimiyle de örnek gösteriliyor. Efsane oyuncu 75 yaşına rağmen genç ve fit görüntüsü sevenlerinin dikkatini çekti.

FORMUNUN SIRRI: PİLATES VE SEBZELİ BESLENME

Röportajlarında sık sık sağlıklı beslenmenin önemine değinen Hale Soygazi, formunu meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli yürüyüş ve pilates yaparak koruduğunu ifade ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan son görüntüleri kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar usta oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" ve "Zaman ona uğramamış gibi" yorumlarında bulundu. Hale Soygazi'nin doğal görünümü ve yaşam tarzı, takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.