Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Bozburun’da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Adaboğazı açıklarında görüntülenen Şoray kardeşler, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bozburun Adaboğazı’nda demirli teknede vakit geçiren Türkan Şoray ve Nazan Şoray, sakin ve keyifli bir tatil günü geçirdi. Zaman zaman denize giren ve güneşlenen Nazan Şoray’ın oldukça rahat tavırları dikkat çekerken, Türkan Şoray’ın ise teknede dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

Ünlü oyuncu Türkan Şoray’ın bir süre telefonuyla ilgilendiği anlar da objektiflere yansıdı. Kardeşlerin doğal ve sade tatil görüntüleri, çevrede bulunan tatilcilerin de ilgisini çekti.

Şoray kardeşlerin Bozburun’daki tekne tatilinden yansıyan kareler, sosyal medyada da ilgi gördü.