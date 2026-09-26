Türk sinemasının en zarif isimlerinden biri olan Hale Soygazi, uzun bir aradan sonra ortaya çıtkı. "Süt Kardeşler" ve "Oh Olsun" gibi Yeşilçam'ın efsaneleşen yapımlarıyla hafızalarda yer eden usta sanatçı, son görüntüsüyle zamana adeta meydan okuyor.

USTA OYUNCU YILLARA MEYDAN OKUDU

Magazin dünyasından ve gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı seçen 75 yaşındaki tescilli güzel, sade tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaşına rağmen duru güzelliğini ve doğal zarafetini koruduğu görülen Soygazi, duruşuyla görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Usta oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğraflarıyla binlerce beğeni alan sanatçı, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar; 'Yeşilçam'ın gerçek asil kadını', 'Yıllar ona uğramamış' ve 'Zamana direnen zarafet' mesajlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.