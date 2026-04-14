Türk sinemasının önemli isimlerinden Arif Ertan Güntav, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Hem oyuncu kimliğiyle hem de set arkasındaki görevleriyle Yeşilçam’a katkı sunan Güntav’ın vefat haberi, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.









Sanatçının ölüm haberi Film-San Vakfı tarafından duyurulurken, yapılan açıklamada ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi. Uzun süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen Güntav’ın, son dönemde sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.





Arif Ertan Güntav için cenaze töreninin İstanbul Üsküdar’daki Çiçekçi Camii’nde ikindi namazının ardından gerçekleştirileceği bildirildi. Usta isim, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.