1980'li yıllarda Türk sinemasına damga vuran oyuncu Pembe Mutlu, uzun süren gözlerden uzak hayatının ardından son haliyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 12 yıllık oyunculuk kariyerinin ardından ekranlara veda eden 71 yaşındaki sanatçının yıllar sonraki değişimi dikkat çekti.

PEMBE MUTLU SİNEMA KARİYERİNE NASIL BAŞLADI VE BIRAKTI?

Gerçek adı Pembe Gül olan 1955 Denizli doğumlu oyuncu, dergi çekimlerinin ardından yapımcıların dikkatini çekerek sinema sektörüne adım attı. 1980'li yılların aranan kadın oyuncularından biri haline gelen Mutlu; Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi dönemin popüler yapımlarında rol aldı. Yaklaşık 12 yıl süren aktif oyunculuk kariyerinin ardından Yeşilçam'dan tamamen çekilerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜSÜNDE NE DİKKAT ÇEKTİ?

Yeşilçam döneminde ela gözleriyle tanınan ve uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşayan Pembe Mutlu'nun son fotoğrafları paylaşıldı. 71 yaşındaki oyuncunun gençlik yıllarındaki görüntüleriyle karşılaştırılan son hali, sinemaseverler ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.