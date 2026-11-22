Türk sinemasının altın dönemine damga vuran Ediz Hun, yeni yaşına sevenlerinin mesajları eşliğinde girdi. Oyuncunun doğum gününe özel sosyal medya paylaşımı, takipçilerini duygulandırırken sanat camiasından da çok sayıda tebrik aldı.

1963'TE YEŞİLÇAM'A ADIM ATTI

22 Kasım 1940'ta İstanbul'da dünyaya gelen Ediz Hun, 1963 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmayla sinema dünyasına adım attı. "Genç Kızlar" filmiyle başlayan oyunculuk kariyerinde kısa sürede Yeşilçam'ın sevilen jönlerinden biri haline geldi.

"Acı Hayat", "Samanyolu" ve "Yaprak Dökümü" gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle sinema izleyicisinin hafızasında yer edindi. Sanat hayatının yanı sıra akademik çalışmaları ve çevre konusundaki duyarlılığıyla da öne çıkan Hun, saygınlığını yıllar içinde korudu.

86. YAŞINI EŞİYLE BİRLİKTE KUTLADI

Onlarca film, sayısız başarı ve ödülle dolu bir kariyeri geride bırakan Ediz Hun, 86. yaş gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına seslendi.

Eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan usta sanatçı, kareye "Bugün 86 yıl geride kaldı…" notunu ekledi. Hun'un kısa ama anlamlı mesajı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Meslektaşları ve sevenleri, Yeşilçam'ın efsane ismine sağlık, huzur ve nice güzel yaşlar dileyerek doğum gününü kutladı.

''87'YE BASTIM''

Ediz Hun bir paylaşım daha yaparak, ''87’ye bastım. Tüm dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Hayat dostlarla güzel Herkese mutlu bir ömür diliyorum.'' notunu ekledi.