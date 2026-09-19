Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, yıllara meydan okuyan sanat hayatı ve unutulmaz karakterleriyle Yeşilçam tarihine adını yazdırdı. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Cemşit rolüyle hafızalara kazınan sanatçının, sinemanın yanı sıra tiyatro sahnelerinde de önemli başarılara imza attığı biliniyor.

YEŞİLÇAM'A TİYATRO SAHNELERİNDEN ADIM ATTI

6 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen Ahmet Mekin, sanat hayatına tiyatroyla başladı. 1957 yılında Mahşere Kadar filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, kariyeri boyunca yaklaşık 200 yapımda rol aldı. Mekin, özellikle canlandırdığı karakterlere kattığı derinlik ve başarılı oyunculuğuyla Türk sinemasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Osman F. Seden, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad, Atıf Yılmaz ve Feyzi Tuna gibi önemli yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu.

CEMŞİT ROLÜYLE HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Ahmet Mekin'in sinema kariyerindeki en unutulmaz rollerinden biri, 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteri oldu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı filmdeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

TİYATRO VE TELEVİZYONDA DA İZ BIRAKTI

Tiyatro sahnelerinden kopmayan Mekin, 1969 yılında Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda sahne aldı. 1972'de ise Dostlar Tiyatrosu'nda sergilenen Abdülcanbaz oyununda, Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1980'li yıllardan itibaren televizyon dizilerinde de rol alan sanatçı, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Bugünün Saraylısı ve Tatar Ramazan gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.

USTA OYUNCUYA YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Ahmet Mekin, uzun sanat hayatı boyunca çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. 1992 yılında 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazanan sanatçı, ilerleyen yıllarda da önemli ödüllere layık görüldü.

Mekin'e 39. Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldırım Önal Anı Ödülü, 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü ve 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü verildi.

Sanatçı ayrıca 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Görünmeyen filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

63 YILLIK EŞİNİN ARDINDAN YAŞADIĞI ACI

Ahmet Mekin'in özel hayatında da eşi Kumral Şükran Sabuncu önemli bir yere sahipti. Kendisi gibi oyuncu olan Sabuncu ile 1957 yılında evlenen Mekin, eşinin 2020'deki vefatına kadar 63 yıl süren bir evlilik yaşadı.

Hayat arkadaşını kaybettikten sonra büyük bir acı yaşayan usta oyuncu, eşinin ardından yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. O gitti ve ben dağıldım."

EŞİNİN MEZARINI HER GÜN ZİYARET ETTİ

Mekin, eşinin vefatının ardından yaşadığı özlemi ve bağlılığını çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Eşinin mezarını her gün ziyaret ettiğini belirten sanatçı, ona sabahları "günaydın", akşamları ise "iyi geceler" dediğini ifade etti.

Usta oyuncu, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Mezarlığı evimin yanında, camdan onu görebiliyorum. Ona hâlâ hayatı anlatıyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin, ben ağlıyorum."

Yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Ahmet Mekin ise eşine olan bağlılığını "Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?" sözleriyle anlattı.