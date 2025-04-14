Yeşilçam filmi 'Yoksul'da 'Leyla' karakteriyle hafızalara kazınan, 'Umut Sokağı' filminde Kadir İnanır'la da beraber rol alan Şehnaz Dilan yıllar sonra Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

Daha önce Yeşilçam'ın başarısı için, "Ekip işi... Yenileri duyuyorum hepsi birbirine benziyor. Başrol oynuyorum diye kapris yapmıyorum. İsterse bir dakika oynayan biriyle onunla samimi olurum. İçinden geliyor. Yeşilçam sanatçıları hep mütevaziydi" demişti.

Şehnaz Dilan bu kez yeni oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili konuştu.

"BÖLÜM BAŞI 500 TL ALAN VARMIŞ"

Şehnaz Dilan Tiyatrosu'nu kurduğunu söyleyen usta isim, oyuncuların aldığı paraya şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Yeni oyuncuları tanımıyorum. Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca sinir krizi geçirdim. Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor."