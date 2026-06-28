Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor. Hayatını kaybeden usta oyuncunun cenazesi, anma töreninin gerçekleştirileceği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne getirildi. Türk sinemasına damga vuran Kadir İnanır’ın vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu için düzenlenen törende ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri bir araya geldi. 14 MAYIS'TA ENTÜBE EDİLMİŞTİ 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir süredir tedavisi devam eden 77 yaşındaki sanatçıdan 26 Haziran'da acı haber gelmişti. ABLASI DA HAYATINI DAHA YENİ KAYBETMİŞTİ İnanır’ın vefatından kısa süre önce ablası Altun Arıca’yı kaybettiği de öğrenilmişti. Usta oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrası sanat dünyasından çok sayıda isim taziye mesajı paylaşmıştı. Yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Kadir İnanır, Türk sinemasının en önemli isimleri arasında yer aldı. Sevenleri, usta sanatçıya son görevini yapmak için törende buluştu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.