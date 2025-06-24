Çok sayıda Yeşilçam filminde yer alan ve oynadığı 'kötü adam' karakterleri ile hafızalara kazınan 75 yaşındaki usta oyuncu Mehmet Uğur, geçtiğimiz günlerde kalp ve bacak damarlarında yaşanan tıkanıklık nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Uğur'un kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının durumunun ciddi olduğunu belirterek "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz" demişti.

YARDIM BEKLEMEDİĞİ YERDEN GELDİ



Usta oyuncunun yardımına, Türkiye'de siyaset dünyasını sarsan iddialarıyla gündem olan Sedat Peker yetişti.



Hakkında suç örgütü yöneticisi olmaktan ötürü kırmızı bültenle arama kararı bulunan Peker, son günlerde yaptığı bağışlarla gündem olurken, Uğur'un da tedavisi için tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılmasına yardımcı oldu. Peker'in girişimleri sonucunda Uğur'un tedavisinin Türkiye'nin en lüks hastanelerinden birine taşındığı öğrenilirken, ayrıca Peker tarafından Uğur'un ailesine 500 bin TL'lik nakdi destek sağlandığı ortaya çıktı.





EŞİ ÖNCE İNANMADI, SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Oyuncunun eşi, daha önce yardım sözü verip Mehmet Uğur’la fotoğraf çektirdikten sonra ortadan kaybolanlar olduğu için bu desteğe başta inanmadı. Ancak yardımın yapılmasının ardından Uğur'un ailesi duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.