Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Bilge Zobu, yıllar sonra görüntülendi. "Kapıcılar Kralı" başta olmak üzere birçok kült filmdeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. SEVENLERİ İLGİYLE KARŞILADI Türk sinemasına damga vuran yapımlarda rol alan Bilge Zobu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Usta oyuncunun yıllar sonra görüntülenmesi, sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı. KAPICILAR KRALI ZAFER BEY KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI "Kapırcılar Kralı", "Tosun Paşa", "Milyarder", "Namuslu" ve "Zübük" gibi Yeşilçam klasiklerinde rol alan Zobu, özellikle 1976 yapımı "Kapıcılar Kralı" filminde canlandırdığı Zafer Bey karakteriyle hafızalarda yer edindi.



İŞTE SON HALİ 1932 doğumlu sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, son görüntüleri hayranlarını hem duygulandırdı hem de sevindirdi.

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