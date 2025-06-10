Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Ayhan Işık gibi sinema efsanesi isimlerle birçok projede rol alan Yeşilçam'ın tanıdık simalarından oyuncu Necdet Kökeş, dün akşam Kadıköy'de kaldığı apart otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Uzun yıllardır yaşadığı ekonomik sorunlarla gündem olan 81 yaşındaki usta oyuncunun şimdilerde nefes darlığı sıkıntısı çektiği öğrenilirken, Kökeş acil olarak tedavi altına alındı.

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Türk sinemasına 18 yaşında adım atan Necdet Kökeş, kariyeri boyunca sayısız filmde kamera karşısına geçti. Özellikle 1972 yapımı 'Battal Gazi' serilerinde canlandırdığı 'Zıp Zıp' karakteriyle hafızalara kazındı.

Yaklaşık 100 filmde rol almış, bazı yapımlarda prodüksiyon ekibinde de görev almış olan Necdet Kökeş, Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu, Üç kağıtçı, Atla Gel Şaban, Avrupalı gibi macera ve komedi türü filmlerde de yer aldı.

Son yıllarda finansal zorluklar yaşayan Kökeş, İstanbul'da bir apart otele yerleştirilmişti.