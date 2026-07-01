Türk tiyatro ve sinemasından acı haber geldi. Usta oyuncu Kamuran İnselel, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
ALANYA'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kamuran İnselel, geçtiğimiz hafta rahatsızlanmasının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
88 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
VEFAT HABERİNİ FİLM SAN VAKFI DUYURDU
Kamuran İnselel'in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Uzun yıllar tiyatro ve sinema dünyasında birçok projede yer alan Kamuran İnselel'in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.
KAMURAN İNSELEL'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Kızkaçıran 2016
Memleket Meselesi 2010
Yalancısın Sen 2009
Kurtlar Vadisi Pusu 1. Sezon 2007
Sıla 1. Sezon 2006
Gümüş 2005
Falımda Güzel Bir Kız Var 2004
Aşk Ve Aşk 1993
Sevdaların Ölümü 1992
Zirvenin Bedeli 1989
Toplumun Kadını 1988
İki Zarf Bir Hayat 1988
Devrim Gecesi 1987
Kuruluş / Osmancık 1987
Sefiller 1987
Yarınsız Adam 1987
Yapayalnız 1986
Teyzem 1986
Sessiz Ölüm 1985