Türk tiyatro ve sinemasından acı haber geldi. Usta oyuncu Kamuran İnselel, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

ALANYA'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kamuran İnselel, geçtiğimiz hafta rahatsızlanmasının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

88 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

VEFAT HABERİNİ FİLM SAN VAKFI DUYURDU

Kamuran İnselel'in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar tiyatro ve sinema dünyasında birçok projede yer alan Kamuran İnselel'in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

KAMURAN İNSELEL'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kızkaçıran 2016

Memleket Meselesi 2010

Yalancısın Sen 2009

Kurtlar Vadisi Pusu 1. Sezon 2007

Sıla 1. Sezon 2006

Gümüş 2005

Falımda Güzel Bir Kız Var 2004

Aşk Ve Aşk 1993

Sevdaların Ölümü 1992

Zirvenin Bedeli 1989

Toplumun Kadını 1988

İki Zarf Bir Hayat 1988

Devrim Gecesi 1987

Kuruluş / Osmancık 1987

Sefiller 1987

Yarınsız Adam 1987

Yapayalnız 1986

Teyzem 1986

Sessiz Ölüm 1985