Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan deyince aklımıza hemen Türkan Şoray ve gönlünü kaptırdığı Kemal geliyor, değil mi? 1978 yapımı filmde yakışıklılığıyla dikkat çeken Kemal'e hayat veren Bulut Aras, bir dönemin en sevilen jönlerinden biriydi.

1978 yapımı Sultan, Türk sinemasının hafızalara kazınan filmleri arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği, senaryosunu Yavuz Turgul’un yazdığı filmde Türkan Şoray, dört çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Sultan karakterini canlandırdı.

Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce ve İlyas Salman gibi usta isimlerin yer aldığı yapımda Bulut Aras da Kemal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Mahallenin çapkın minibüs şoförü Kemal’i canlandıran Aras, Sultan’a duyduğu aşkla filmin unutulmaz karakterlerinden biri oldu.

Türkan Şoray ile yakaladığı ekran uyumu sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen özellikle bu rolle anılmaya devam ediyor.

SİNEMAYA YARIŞMA İLE ADIM ATTI

Bugün Bulut Aras adıyla tanınan oyuncunun gerçek adı Uğur Fidan. 1953 yılında Denizli’de dünyaya gelen Aras, gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştı ve eğitimini sürdürdü.

Oyunculuk kariyerinin başlangıcında ise 1976 yılında Tercüman gazetesinin düzenlediği sinema ve fotoroman yarışması önemli bir dönüm noktası oldu. Yarışmada birincilik elde eden Aras, böylece sinema dünyasına adım atma fırsatı yakaladı.

1977 yapımı Hain filmiyle oyunculuğa başlayan Aras, kısa sürede Yeşilçam’ın tanınan yüzleri arasına girdi.

Kariyeri boyunca Tatlı Nigar, Minik Serçe, Derya Gülü ve Beni Unutma gibi yapımlarda rol alan Bulut Aras, özellikle romantik filmlerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dönemin tanınmış oyuncularıyla kamera karşısına geçen Aras, bir süre Yeşilçam’ın öne çıkan erkek oyuncuları arasında yer aldı. Ancak yıllar içinde sinema ve televizyon projelerinde daha az görünmeye başladı.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden Bulut Aras, zaman zaman ortaya çıkan görüntüleriyle yeniden gündeme geliyor. Geçmişte verdiği röportajlarda İstanbul’un yanı sıra Balıkesir’in Akçay bölgesindeki yazlığında da vakit geçirdiğini anlatan oyuncu, doğayla iç içe olmaktan hoşlandığını dile getirmişti.

Aras, 2024 yılında yürüyüş yaparken görüntülenmesinin ardından yeniden konuşulmuş, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekmişti.

Son görüntüleriyle Yeşilçam hayranlarına nostalji yaşatan usta oyuncu, kendisini unutmayan sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Aras, hayranlarına yönelik mesajında, “Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.