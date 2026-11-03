Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, şimdilerde oyunculuk kariyerinden çok lokantacılıkla ilgileniyor. Maslak Oto Sanayi'de esnaf lokantası açan Turnagöl, mutfağa girerek yemekleri kendisi hazırlıyor, müşterilerine servis yapıyor. Üstelik menüsündeki ev yemeklerinin fiyatları da dikkat çekiyor.

SANAYİ ESNAFINA EV YEMEĞİ HAZIRLIYOR

İzmir köfte, orman kebabı, pilav ve et sote gibi yemeklerin sunulduğu lokantada Sibel Turnagöl'ü yalnızca işletme sahibi olarak görmek mümkün değil. Ünlü oyuncu mutfağa giriyor, yemekleri hazırlıyor ve müşterileriyle bizzat ilgileniyor.

Turnagöl'ün menüsünde yarım porsiyon orman kebabı 300 TL, İzmir köfte 350 TL, et sote ise 370 TL'den satışa sunuluyor.

Restoranda yemek hazırlamanın evde yemek yapmaktan farklı olduğunu anlatan Turnagöl, “Restoranda yemek yaparken daha özenliyiz. Misafirlerin her şeyden memnun olması gerekiyor. Evde eşiniz, çocuklarınız beğenmese de sorun olmuyor” diye konuştu.

16 YAŞINDA ŞÖHRET KAPISINI ARALADI

Sibel Turnagöl'ün şöhret yolculuğu henüz 16 yaşındayken başladı. Modellik dünyasına adım atan Turnagöl, katıldığı yarışmada “Mankenler Kraliçesi” seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından Yeşilçam'a geçiş yapan oyuncu, Kadir İnanır ile birlikte rol aldığı “Sen Türkülerini Söyle” başta olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçti.

“Bebek”, “Skandal” ve “Günah Tohumu” gibi filmlerde rol alan Turnagöl, ilerleyen yıllarda televizyon programlarında sunuculuk da yaptı. “Yasemin”, “Bana Sevgiyi Anlat” ve “Asla Unutma” gibi televizyon projelerinde izleyici karşısına çıktı.

KAMERA ÖNÜNDEN SANAYİ MUTFAĞINA UZANAN YENİ HAYAT

Özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Sibel Turnagöl, 1988 yılında Kerem Alışık ile evlendi. 1993 yılında sona eren bu evlilikten Sadri Alışık adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Turnagöl, 2012 yılında iş insanı Mehmet Çelik ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Yıllar boyunca ekranların tanınan yüzlerinden biri olan oyuncunun hayatındaki değişim ise kamera önünden uzaklaşmasıyla başladı. Turnagöl, 2023 yılında Maslak Oto Sanayi'de açtığı lokantayla yeni bir iş koluna adım attı. Restoranında yemek yaptığı, müşterilerle ilgilendiği ve masa topladığı görüntüler de o dönem basına yansıdı.

YENİ PROJELER İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sibel Turnagöl, katıldığı bir davette yeniden kameralara yansıdı. Restoranındaki işlerin iyi gittiğini belirten oyuncu, yeni projeler için de hazırlık yaptığını açıkladı.

Turnagöl'ün bu sözleri, yıllardır ekranlardan uzak kalan oyuncunun yeniden izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı sorusunu akıllara getirdi.