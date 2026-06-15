Örnek No:55*

T.C.

YEŞİLHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Yeşilhisar İlçe, DAĞILGAN Mahalle/Köy, 958 Ada, 41 Parsel,Dava konusu ana taşınmazın tapu kaydında Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Dağılgan Mah. 958 ada, 41 parselde kayıtlı, 35.134,02 m2 yüzölçümlü, tarla vasfında kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz hisselidir. Dava konusu 958 ada 41 parsel numaralı ana taşınmaza göre imar planı dışındadır. Taşınmazın kuş uçuşu Musahacılı mahallesine 2 km mesafededir. Ulaşımı kolaydır tarla yoluna bitişiktir. Keşif anındaki durumu: Dava konusu taşınmazın üzerinde yaptığım incelemede parsel içerisinde sulama kuyusu bulumamaktadır. Taşınmaz Yeşilhisar Sulama Kooperatifi kuyularında ve çevre parsellerde bulunan özel şahıslara ait yeraltı sulama kuyularından sulanmakta olup, sulu tarım alanıdır Söz konusu parsel yapı itibariyle kumlu-tınlı verimli toprak yapısında olup, su tutma kapasitesi iyi tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan tüm noktalarında homojen özellik gösteren 94 0-1 arası eğimi sahip ve arazi yetenek sınıflamasına göre 1.sınıf arazi niteliğinde tarım alanıdır. Keşif anında yapılan incelemede taşınmazda buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.Dava konusu parsel ve çevresinde bulunan parsellerde yöre şartlarında yetiştiriciliği yapılan ürünlerin tamamının yetiştirilmesine imkan sağlamaktadır. Taşınmazın ulaşımı kolay olup yol sorunu yoktur.

Adresi : Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Dağılgan Mah. Kıraç Tepesi Mevki 958 Ada 41 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 35.134,02 m2

İmar Durumu :İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 6.020.565,66 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir/dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Yeşilhisar İlçe, KESİK Mahalle/Köy, 1252 Ada, 12 Parsel,Dava konusu ana taşınmazın tapu kaydında Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kesik Mah. 1252 ada, 12 parselde kayıtlı, 30.208,54 m? yüzölçümlü, tarla vasfında kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz hisselidir. Dava konusu 1252 ada 12 parsel numaralı ana taşınmaz, Yeşilhisar Belediyesinin 19674 sayılı yazısına göre imar planı dışındadır.Taşınmazın kuş uçuşu Musahacılı Mahallesine 2 km mesafededir. Ulaşımı kolaydır. Tarla yoluna bitişiktir.Keşif anındaki durumu: Dava konusu taşınmazın üzerinde yaptığım incelemede parsel içerisinde sulama kuyusu bulumamaktadır. Taşınmaz Yeşilhisar Sulama Kooperatifi kuyularında ve çevre parsellerde bulunan özel şahıslara ait yeraltı sulama kuyularından sulanmakta olup, sulu tarım alanıdır. Söz konusu parsel yapı itibariyle kumlu-tınlı verimli toprak yapısında olup, su tutma kapasitesi iyi, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan tüm noktalarında homojen özellik gösteren 6 0-1 arası eğime sahip ve arazi yetenek sınıflamasına göre 1.sınıf arazi niteliğinde tarım alanıdır. Keşif anında yapılan incelemede taşınmaz üzerinde ekili ve dikili herhangibir ürün bulunmamaktadır. Taşınmazın ulaşımı kolay olup, yol sorunu yoktur tarla niteliğindedir. *Cinsi: sulu tarım arazisi. Bütün yönleriyle değerlendirilen taşınmazlara ait tarım verilerinde yer alan ortalama verimlere göre söz konusu taşınmazlar için yeterli miktarda olduğu kanaatine varılmıştır.

Adresi : Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kesik Mah. Bozot Mevki 1252 Ada 12 Parsel Sayılı Taşınmaz.Yeşilhisar / KAYSERİ

Yüzölçümü : 30.208,54 m2

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 5.176.535,41 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir/dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 11:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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