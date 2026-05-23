Tokat’ta etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı’nın tam doluluk seviyesine ulaşması, Yeşilırmak’ta su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu.
OTOMOBİL SULAR ALTINDA KALDI
Merkeze bağlı Çökelikkışla köyünde, bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, suyun yükselmesiyle sular altında kalmaya başlayan park halindeki otomobili tespit etti.
GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINDI
Ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçerek otomobili bulunduğu yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.