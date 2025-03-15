Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken sabah saatlerinde Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.

188 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Ahırkapı açıklarında karaya oturma şüphesi gösterdi. Bu gelişme üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Kurtarma-9 römorkörü ve bir can kurtarma botu yönlendirildi. Geminin gün boyunca kendi çabalarıyla kurtulmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı bildirildi. Bu sebeple, akşam saatlerinde kurtarma operasyonu için daha kapsamlı bir müdahale başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli konteyner gemisine kendi imkanlarıyla kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatılmıştır."