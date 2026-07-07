İstanbul Yeşilyurt’ta değerli bir arazide bulunan Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınmak istenmesine yönelik girişim iki paşayı birbirine düşürdü.

Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'teki 'Bahçeli haklı ama' başlıklı yazısında, 21 Nisan 2025'te konuyu gündeme getirdiğini ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Savunmam sırasında habere sahip çıktım. Öte yandan kimin haklı olduğunun anlaşılması için TSK arşivinden varsa yazışmaların istenmesini talep ettim. Hâkim sağ olsun, kabul etti. Geçen hafta içeriği gizli olmayan iki yazışma mahkemeye geldi" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, gelen iki belgenin, daha önce yalanlanan taşınma iddialarını içerik ve gerekçeleriyle ortaya koyduğunu yazdı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre, mahkemeye ulaşan 17 Aralık 2024 tarihli ilk resmi belgede, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Kadıoğlu tarafından MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı ile Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim (USAEM) Başkanlığı’nın İzmir Çiğli'deki Kaklıç yerleşkesine taşınması hususunda çalışma başlatılması direktifi verildiği görülüyor. Belgede taşınma gerekçeleri olarak; Yeşilyurt'taki mevcut bina ve tesislerin yetersiz kalması, arazinin yeni kışla gelişimine müsait olmaması, olası İstanbul depremi riski ve Eskişehir'deki USAEM Başkanlığı'nın uzakta bulunmasının yarattığı sakıncalar sıralanıyor.

ARAZİLERİN BAKANLIĞA DEVRİ BİLE DÜŞÜNÜLMÜŞ

Resmi belgede yer alan bir diğer kritik detay ise Yeşilyurt ve Eskişehir'de boşalacak askeri arazilerin geleceğine yönelik oldu. Yazıda, bu bölgelerde boşalacak arazilerin kıymet takdirlerinin yapılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilmesi konusunda da gerekli çalışmaların başlatılması talimatının verildiği resmi olarak belgelendi.

AFYONCU'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Dava dosyasına giren 26 Aralık 2024 tarihli ikinci belge ise MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'nun bu direktife verdiği net cevabı içeriyor. Afyoncu yazısında, 14 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Hava Harp Okulu dahil tüm harp okullarının MSÜ'ye bağlandığını ve bu konuda yeni bir düzenleme bulunmadığını hatırlatıyor. İstanbul depremi riskine karşı Yeşilköy'deki birinci etap inşaatların tamamlandığını ve Yeşilköy'ün 1912'den beri süregelen manevi değerini vurgulayan Afyoncu, yazısını şu sert ifadelerle sonlandırıyor:

“Koordine kurulmadan ve inceleme yapılmadan üniversiteye bağlı bir okul için bina ve tesis planlanmasının hangi kriterlere göre yapıldığı anlaşılamamıştır.”