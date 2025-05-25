Manisa’nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş, 14 Nisan 2023’te komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’a ait polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu. 27 yaşındaki Yeşim Akbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

15 AY TUTUKLU KALDI

Yeşim Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemede hakim tarafından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine 19 Nisan 2023’te İzmir’in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Yıldız, bu defa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Yıldız 12 Temmuz 2024’te beraat etti.

‘PSİKOLOJİSİ BOZUK’ DEDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut delilleri vurgulayarak Akbaş’ın ölümünün intihar değil ancak cinayet olabileceğini ifade etti. Bianet’e konuşan Avukat Barış Özbay, Yargıtay’ın kararını şöyle değerlendirdi: Sanık ilk olarak tutukluydu. Mahkeme, 3 kişilik heyetten bir Adli Tıp raporu aldırılacağını bildirdi fakat tek bir bilirkişiden rapor alındı. Sanık, Yeşim’in çocukluğunda cinsel istismara uğradığı için psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti. Mahkeme beraat kararı verdi. İstinaf kararı onadı. Yargıtay ise cinayet olduğu kararını verdi.”

Komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız, 15 ay tutuklu kalıp beraat etti.

İŞTE CİNAYETİN DELİLLERİ

Başsavcılık, mevcut delilleri şöyle sıraladı:

- Maktul Yeşim Akbaş, sanık Doğan Can Yıldız’ın evinde ve onun silahından çıkan mermi ile hayatını kaybetti.

- Yeşim Akbaş’ın olaydan önce iş yeri ile ilgilendiğine ilişkin mesajı var olup ve intihar edeceğine dair emareler bulunmadı.

- Yeşim Akbaş’ın yaralanma yerine ve bulunduğu pozisyona bakıldığında intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi.

- Olay yerinde delillere müdahale edilmiş olduğuna dair emareler var.

- Sanığın olaydan sonra maktulün arkadaşına anlatımı ve 112 hattına yaptığı ihbarı ile savunmasının farklılık gösteriyor.

- Yeşim Akbaş’ın bedenindeki yaralanma izleri ve tırnak aralarında sanığa ait doku örnekleri tespit edildi. Ayrıca sanığın yanağında tırnak darbesi ile oluşması mümkün sıyrıklar bulunması fiziksel mücadeleye işaret etmektedir.