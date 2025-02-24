Sinan Akçıl'ın AKP MKYK'da yer alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü... Gazeteci Sinan Burhan iddiasında hem Mesut Özil hem de Sinan Akçıl'ın adını verdi.

Kongrede Mesut Özil listede yer alırken Sinan Akçıl'ın MKYK listesinde yer almadı. Bunun üzerine şarkıcı sosyal medyada açıklama yaparak "Duruşum bellidir" dedi ve şunları söyledi:

-Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda.

Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Ancak bu açıklama, Yeşim Salkım’ı bir hayli kızdırdı. Salkım, "Oğlum, seni tanırım, kimse senin politik görüşünü merak etmiyor aslında!" diyerek Sinan Akçıl’a sert çıktı:

-Bizler kulisini bildiğimizin sahnesini de merak etmiyoruz!

-Biraz insan ol da arada şu ülkede ölen çocuklar içinde bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım!!! Beste yaparken politikadan mı besleniyorsun?

-Çözemedik gitti… İnsanlar yandı otellerde, çocuklar, kadınlar öldü bir gün de çık bir video çek de insanlığını vicdanını görelim!

-Yüce Allah yazabilmek için onun yüceliğine gerçekten inanmak gerekir… Şimdi açacağım ağzımı da mesleğime saygımdan susuyorum!