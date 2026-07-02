İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bahçelievler’deki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında, katıldığı bir televizyon yarışmasındaki sihirbazlık gösterisiyle tanınan Yaser Koçak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. KEDİ KUMUNA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Narkotik ekipleri, Bahçelievler’deki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adresi takibe alan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu ticareti yapıldığını netleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli Yaser Koçak yakalanarak gözaltına alındı. SİHİRBAZLIK MALZEMELERİ VE HASSAS TERAZİLER BULUNDU Söz konusu adreste arama yapan emniyet güçleri, şüphelinin sihirbazlık gösterilerinde kullandığı çeşitli malzemeleri buldu. Detaylı aramalar sonucunda ise kedi kumunun içerisine gizlenmiş halde 619 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Koçak, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.