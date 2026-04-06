

Çin’in hayalet savaş uçağı Shenyang J-35, yetenekleri ne kadar iddialı olsa da henüz tek bir yabancı alıcı bulamadı. Amerikan F-35 veya Güney Kore’nin KF-21 Boramae’si gibi kanıtlanmış platformların yanında, Çin uçakları çoğu ülkenin tercih listesinin dışında kalıyor.

MUHAREBE DENEYİMİ YOK

Uzmanlar, J-35’in en büyük dezavantajının gerçek dünya muharebe tecrübesi eksikliği olduğunu belirtiyor. Chengdu J-20 ve J-35’in performans verileri çoğunlukla simülasyonlara dayanıyor, bu da potansiyel alıcıların güvenini zedeliyor.

MOTOR VE PERFORMANSINDA EKSİKLİK VAR

Motor performansı ve teknoloji alanındaki eksiklikler de uçağın tercih edilmemesinde etkili oluyor. Çin motor endüstrisi gelişse de çoğu tasarım eski Rus teknolojisine dayanıyor ve Batılı rakiplerin gerisinde kalıyor.

Pekin’in Rusya’ya verdiği destek, Çin uçaklarının satın alınmasını siyasi açıdan hassas bir karar haline getiriyor. Bu jeopolitik belirsizlik, potansiyel alıcıları uzaklaştırıyor.

BAKIMI OLDUKÇA MALİYETLİ

J-35’in bakım maliyetleri ve satış sonrası destek konularındaki belirsizlikler de uluslararası pazarda ciddi bir engel oluşturuyor. Yedek parça kıtlığı ve servis eksikliği, potansiyel alıcıların kararını zorlaştırıyor.