Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım amacıyla aldığı Ognjen Mimovic, bir kez daha kiralık gittiği kulüpte tutunamadı.

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun bir kez daha olumsuz rapor verdiği Ognjen Mimovic, son olarak Pafos'a kiralanmıştı. 21 yaşındaki sağ bek, sezon sonunda sarı lacivertlilere dönmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi, Mimovic'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Ognjen Mimovic, sarı lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemedi. Sırp oyuncu Zenit ve Pafos'a kiralanırken burada da istenen etkiyi yaratamadı. Bu sezon 24 maça çıkan Mimovic, 1.277 dakika süre aldı ve 1 asist kaydetti.