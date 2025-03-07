ABD'li yetişkin film yıldızı Whitney Wright'ın Taliban yönetimindeki Afganistan'a yaptığı ziyaret büyük tepki çekti. Kadınların yanlarında erkek bir refakatçi olmadan evlerinden çıkamazken; halk içinde konuşmalarının hatta evlerinin pencerelerinden bile görülmeleri yasak olurken Wright'ın ülkeye kabul edilmesi aktivistleri öfkelendirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre 33 yaşındaki Wright, Afganistan ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarda Herat Kalesi, Balkh'taki Sabz Camii ve Taliban yönetiminin 2023 yılında kadınlara yasakladığı Band-e Amir Ulusal Parkı'nda çekilen karelere yer verdi. Yetişkin film sektöründe tanınan Wright'ın paylaşımları, ülkedeki kadın haklarının ihlaline dikkat çeken aktivistler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Taliban'ın "erdem ve ahlak" yasalarına göre kadınların yüzlerini ve vücutlarını tamamen örtmesi, halka açık alanlarda yüksek sesle konuşmaması ve yabancı erkeklerle göz teması kurmaması gerekiyor. Ancak Wright'ın bu kurallardan muaf tutulması, tepkilere sebep oldu.

AFGAN KADINLAR EVLERİNDEN ÇIKAMIYOR

Kadın hakları savunucusu Washma Tokhi, durumu şu sözlerle eleştirdi: "Afgan kadınları kendi ülkelerinde adeta hapsedilip evlerinden çıkamazken, yabancı ziyaretçiler büyük bir misafirperverlikle karşılanıyor. Bu tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür."

Öte yandan Taliban'ın kadın turistleri ülkeye davet ederek Afganistan'ı "güvenli bir turizm destinasyonu" olarak pazarlamak istediği iddia ediliyor. Ancak aktivist Nasima Bidargar, bu özgürlüğün yalnızca yabancı kadınlar için geçerli olduğunu vurguluyor.