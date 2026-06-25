Hong Kong’da polis, Sham Shui Po bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında offshore bir kumar sitesinin tanıtımında yer alan 29 yaşındaki yetişkin film oyuncusu Erena So Hoi-lam'ı “yasadışı bahis oynamayı teşvik etmek veya kolaylaştırmak” suçlamasıyla gözaltına aldı.

ARACILARI KULLANIYORLAR

Kowloon Batı Bölge Suç Birimi, son dönemde yasadışı kumar ağlarının sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden tanıtım yapmak için yerel ünlüleri ve “elçi” olarak adlandırılan aracıları kullandığını tespit ettiklerini açıkladı. Yetkililere göre bu kişiler, kullanıcıları yetkisiz çevrim içi bahis sitelerine yönlendirmede rol oynuyor.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan So, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Şüphelinin Temmuz ayı sonlarında yeniden polis sorgusuna çağrılacağı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

MARKA ELÇİSİ OLARAK KULLANIYORLAR

Polis, söz konusu kumar sitesinin özellikle tanıtım videoları ve sosyal medya içerikleriyle kullanıcı çekmeye çalıştığını, bu kapsamda yerel ünlülerin “marka elçisi” olarak kullanıldığını belirtti.

İÇERİKLER PLATFORMDAN KALDIRILDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan bir tanıtım videosunda So’nun lüks araçlar yanında yer aldığı ve siteyi tanıtan bir rol üstlendiği görülmüştü. Olayın ardından bu içeriklerin platformlardan kaldırıldığı bildirildi.

OPERASYONLAR ARTIRILDI

Yetkililer, Hong Kong’da yasadışı çevrim içi kumar faaliyetlerine yönelik operasyonların artırıldığını vurguladı.