Lübnan asıllı dünyaca ünlü sosyal medya figürü Mia Khalifa, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ateşkes mutabakatına rağmen İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırıları karşısında sessizliğini bozdu.

Sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı videoda anavatanında yaşanan trajediye dikkat çeken Khalifa, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÖDEDİĞİM VERGİLERLE ANAVATANIMA BUNUN YAPILMASINI KABUL EDEMEM"

Lübnan kökenli olmasının verdiği hassasiyetle bölgesel gelişmeleri yakından takip eden Khalifa, yaptığı açıklamada yaşananları sert bir dille eleştirdi. Gözyaşları içinde uluslararası kamuoyuna seslenen ünlü isim, "Yıllardır gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Yaşadığım ülkede ödediğim vergilerin, kendi anavatanıma bunu yapmasını nasıl kabullenmem gerektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullanarak vicdani bir çıkmazda olduğunu dile getirdi.

BİNLERCE DESTEK GÖRDÜ

Khalifa’nın bu çarpıcı açıklamaları kısa sürede dijital mecralarda viral hale gelerek geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Paylaşım, binlerce kullanıcıdan destek görürken aynı zamanda batılı ülkelerin bölge politikasını ve askeri yardımları hedef alan bu çıkış, sadece hayran kitlesi arasında değil, uluslararası siyaset arenasında da Orta Doğu’daki insani krizin yansımaları olarak yankı buldu.