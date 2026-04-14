Japonya kıyılarında son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan ve dev boyuyla görenleri hayrete düşüren deniz canlısı etkilileri harekete geçirdi. Hem yetkililer hem de balıkçılar tarafından tehdit olarak görülen bu deniz canlısının Nomura denizanası olduğu tahmin ediliyor. görünüş itibariyle gözlerin alışmadığı ve insan hayatı için tehlike arz eden bu canlıya yönelik operasyonlar başladı.

Kıyılarda Kırmızı Alarm Verildi: Mücadele Başladı

Nomura denizanası olduğu tahmine dilen canlıların boyu 2 metre ve ağırlığı 200 kilograma kadar ulaşabiliyor. Büyük hacminin yanında insanların yüzdüğü bölgelere de gelen canlılar ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Yetkililer tarafından istilacı tür olarak kabul edilen Nomura denizanaları gerçekleştirilen operasyonlar ile sahil şeridinden iş makinelerine alınarak kıyıya götürülüyor. Ardından kumsalın iç kesimlerine gömülüyorlar.

Bu işlem ilk bakışta ürkütücü gelse de arkasında önemli nedenler yatıyor. Nomura denizanaları yüzde 95'i sudan oluşan canlılardır. Bu da güneş altında hızlı biçimde bozulmalarına neden oluyor. Çevreye yayılan kötü koku da bu sebeple kısa sürede ortamı sarıyor. Ayrıca bu canlılar öldüklerinde bile dokunaçlarındaki zehir aktif kalabiliyor. Bu da yüzmeye gelen vatandaşların ciddi şekilde yaralanmasına neden oluyor.

Sürdürülebilir Balıkçılık Kullanılabilir Plaj

Nomura denizanalarının kumsalın iç kesimlerine gömülmesinin altında yatan nedenler kıyı şeridinin güvenliği ve hijyen faktörleri olarak açıklanıyor. Ciddi yaralanmalar ve kokuyu önlemek amacıyla toprağa gömülen Nomura denizanaları toprakta doğal gübre haline geliyor. Balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir hale gelmesi de canlıların gömülme nedenlerinden biri.

Nomura denizanaları balıkçıların ağlarına takılıyor ve ağı delip kaçarken altlarında kalan balıkları ezerek telef ediyorlar. Tamamen zararlı oluşumlar olarak görülen istilacı tür Nomura denizanaları bu nedenler ile toprağa gömülüyor ve burada biyolojik olarak hızlıca çözünmesi için terk ediliyor.

Ekosisteme Zarar Veriyor

İstilacı bir tür olan Nomura denizanalarının Japonya kıyılarında görülmesi ayrıca ekosistem için de ciddi zarara neden oluyor. Nomura denizanaları plankton ve balık yumurtalarını tüketiyor. Bu da denizlerde çeşitliliğin azalması sorununu doğuruyor.

Ekolojik ve Ekosistem açısından dengeyi ortaya çıkardığı riskler nedeniyle omura denizanalarının kıyı şeritlerinden uzak tutulması gerekiyor. Japonya hükümeti 'deniz devleriyle' mücadele etmek için düzenli temizlik çalışmalarını sürdürüyor.