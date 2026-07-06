Hafta sonu Avustralya’nın sakin bir kıyı kasabasında yürüyüşe çıkanlar, hayatlarının şokunu yaşadı. Kuzey Queensland’deki Forrest Beach sahiline vuran gizemli, devasa altı küre, bir anda tüm dünyanın gözünü bu bölgeye çevirdi. Çizim filmlerden veya bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu cisimler, kısa sürede sosyal medyada "uzaylı istilası mı?" teorilerini ateşlese de, resmi kurumlardan gelen açıklamalar olayın boyutunu daha da ciddi bir noktaya taşıdı. Bölgede anında 50 metrelik bir karantina bölgesi ilan edildi.

ALARM VERİLDİ EKİPLER SAHİLE İNDİ

Olayın duyulmasının ardından Queensland itfaiye ve polis ekipleri sahili abluka altına aldı. Meraklı kalabalığı uzak tutmak için geniş bir güvenlik çemberi oluşturulurken, koruyucu kıyafetler giymiş uzman ekiplerin küreleri özel tehlikeli madde (hazmat) varillerine yüklemesi dikkat çekti.

Yetkililer, bu gizemli metal kürelerin uzay araçlarında kullanılan ve içinde son derece yanıcı, reaktif ya da zehirli kimyasallar barındırabilen yakıt tankları olabileceğinden şüpheleniyor. Hatta uzmanlar, bu tür yapılarda genellikle roket yakıtı olarak kullanılan ve insan sağlığı için son derece tehlikeli olan hidrazin kalıntıları bulunabileceği konusunda halkı sert bir dille uyardı: "Dokunmayın, hemen uzaklaşın ve acil servisi arayın!"7

AVUSTRALYA UZAY AJANSI GİZEMİ ÇÖZDÜ

Kulaktan kulağa yayılan teorilerin ardından beklenen resmi açıklama Avustralya Uzay Ajansı’ndan (ASA) geldi. Ajans, pazartesi günü yaptığı duyuruda gizemli nesnelerin kaynağını büyük ölçüde tespit ettiklerini açıkladı. Yapılan incelemelere göre bu altı katı nesne, bir uzay fırlatma aracına ait basınç tanklarıydı.

ASA, nesnelerin bulunduğu konumun ve fiziksel özelliklerinin, yakın zamanda yörüngeden çıkıp atmosfere yeniden giren yabancı bir roket gövdesinden kopan parçalarla tamamen uyuştuğunu belirtti. Şimdi Avustralya hükümeti, bu devasa enkazın tam olarak hangi ülkeye ve hangi rokete ait olduğunu resmi olarak mühürlemek için uluslararası otoritelerle dirsek teması halinde çalışıyor.

OKYANUSUN DİBİNEN GELEN İLK MİSAFİR DEĞİL

Avustralya sahilleri aslında bu tarz kozmik sürprizlere yabancı değil. Hafızaları tazelemek gerekirse; 2023 yılında da Perth yakınlarındaki bir sahile devasa bir metal kubbe vurmuş ve uzun süre gizemini korumuştu. Daha sonra Hindistan Uzay Ajansı, bu parçanın kendi Polar Uydu Fırlatma Aracına (PSLV) ait olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Benzer şekilde, 2011 yılında Namibya'nın ıssız otlaklarında bulunan bir başka metal kürenin de insansız bir roketin yakıt deposu olduğu anlaşılmıştı.

Kıyı kasabasındaki yerel işletmeciler, bu hareketliliğin normalde çok sakin olan bölgelerine büyük bir heyecan kattığını söylüyor. Kim bilir, belki de bir sonraki dalga, uzayın derinliklerinden çok daha büyük bir sırrı kıyıya taşıyacak.