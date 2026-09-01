Eylül ayına girilmesiyle birlikte birçok fabrika ve belediye, işçiler için belirlenen Toplu İş Sözleşmesi zamlarını uygulamaya başladı.



Geçtiğimiz ay yapılan anlaşma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolu olarak görev yapan işçilerin gelir ve özlük haklarında önemli değişikliklere gidilmişti.





1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yapılan zamlarla birlikte, bir belediye işçisinin en düşük yevmiyesi 4 bin 122,50 TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte yıl içerisinde işçilerin yevmiye gelirlerindeki toplam zam oranı yüzde 42 olurken, 30 yıl kıdemi bulunan işçiler için taban yevmiye ücreti ise 4 bin 750 TL oldu.



Öte yandan İBB'ye bağlı iştiraklerde çalışan personel için de taban ücret uygulamalarında değişikliğe gidildi. İBB'ye bağlı şirketlerde çalışan işçilerin yevmiye ücreti ise en az 3 bin 306 TL olarak belirlendi.





EN DÜŞÜK MAAŞ 94 BİN TL OLDU



Kadrosu İBB'de bulunan işçilerin, değişen ücret tarifesiyle birlikte aylık net gelirleri en az 94 bin 141 TL'ye yükselmiş oldu.



Net gelir artışlarının yanı sıra, imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işçilerin sosyal paket, yemek parası ve kıdem zammı gibi birçok temel ve yan hakkında da iyileştirme yapıldı.



Uzun pazarlıklar sonucu sendikaların istediği rakamlara yaklaşarak imzalanan sözleşme işçiler tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.