TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarındaki bilet tarifelerini güncelledi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, bilet fiyatlarında yapılması öngörülen zam oranında son anda değişikliğe gidildi. Planlanan artışın altında kalan yeni düzenlemeyle birlikte Ankara-İstanbul hattındaki güncel bilet ücreti netleşti. ZAM ORANI YÜZDE 6,5 OLDU YHT biletleri için ilk etapta yüzde 8,5 oranında bir fiyat artışı hesaplanıyordu. Bu oranın uygulanması halinde popüler hatlardaki bilet fiyatlarının 1.000 TL eşiğini aşması bekleniyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından zam oranı yüzde 6,5 seviyesinde tutuldu ve biletlerin 1.000 TL psikolojik sınırının altında kalması sağlandı. ANKARA-İSTANBUL 1000 LİRAYA DAYANDI Uygulanan yüzde 6,5'lik güncellemeyle birlikte yoğun talep gören Ankara-İstanbul YHT hattında yeni fiyat tarifesi devreye girdi. Daha önce 930 TL’den satılan Ankara-İstanbul bilet fiyatı, yapılan artışla 990 TL’ye yükseldi. Güzergah Bilet Fiyatı Ankara – İstanbul 990 TL Ankara – Eskişehir 511 TL Ankara – Konya 458 TL Ankara – Sivas 1.001 TL Eskişehir – İstanbul 639 TL Eskişehir – Sakarya 601 TL Eskişehir – Konya 708 TL Eskişehir – Sivas 1.597 TL Konya – İstanbul 1.442 TL

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