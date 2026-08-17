TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarındaki bilet tarifelerini güncelledi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, bilet fiyatlarında yapılması öngörülen zam oranında son anda değişikliğe gidildi. Planlanan artışın altında kalan yeni düzenlemeyle birlikte Ankara-İstanbul hattındaki güncel bilet ücreti netleşti.

ZAM ORANI YÜZDE 6,5 OLDU

YHT biletleri için ilk etapta yüzde 8,5 oranında bir fiyat artışı hesaplanıyordu. Bu oranın uygulanması halinde popüler hatlardaki bilet fiyatlarının 1.000 TL eşiğini aşması bekleniyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından zam oranı yüzde 6,5 seviyesinde tutuldu ve biletlerin 1.000 TL psikolojik sınırının altında kalması sağlandı.

ANKARA-İSTANBUL 1000 LİRAYA DAYANDI

Uygulanan yüzde 6,5'lik güncellemeyle birlikte yoğun talep gören Ankara-İstanbul YHT hattında yeni fiyat tarifesi devreye girdi. Daha önce 930 TL’den satılan Ankara-İstanbul bilet fiyatı, yapılan artışla 990 TL’ye yükseldi.

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Güzergah Bilet Fiyatı
Ankara – İstanbul 990 TL
Ankara – Eskişehir 511 TL
Ankara – Konya 458 TL
Ankara – Sivas 1.001 TL
Eskişehir – İstanbul 639 TL
Eskişehir – Sakarya 601 TL
Eskişehir – Konya 708 TL
Eskişehir – Sivas 1.597 TL
Konya – İstanbul 1.442 TL