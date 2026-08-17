TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarındaki bilet tarifelerini güncelledi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, bilet fiyatlarında yapılması öngörülen zam oranında son anda değişikliğe gidildi. Planlanan artışın altında kalan yeni düzenlemeyle birlikte Ankara-İstanbul hattındaki güncel bilet ücreti netleşti.
ZAM ORANI YÜZDE 6,5 OLDU
YHT biletleri için ilk etapta yüzde 8,5 oranında bir fiyat artışı hesaplanıyordu. Bu oranın uygulanması halinde popüler hatlardaki bilet fiyatlarının 1.000 TL eşiğini aşması bekleniyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından zam oranı yüzde 6,5 seviyesinde tutuldu ve biletlerin 1.000 TL psikolojik sınırının altında kalması sağlandı.
ANKARA-İSTANBUL 1000 LİRAYA DAYANDI
Uygulanan yüzde 6,5'lik güncellemeyle birlikte yoğun talep gören Ankara-İstanbul YHT hattında yeni fiyat tarifesi devreye girdi. Daha önce 930 TL’den satılan Ankara-İstanbul bilet fiyatı, yapılan artışla 990 TL’ye yükseldi.
|Güzergah
|Bilet Fiyatı
|Ankara – İstanbul
|990 TL
|Ankara – Eskişehir
|511 TL
|Ankara – Konya
|458 TL
|Ankara – Sivas
|1.001 TL
|Eskişehir – İstanbul
|639 TL
|Eskişehir – Sakarya
|601 TL
|Eskişehir – Konya
|708 TL
|Eskişehir – Sivas
|1.597 TL
|Konya – İstanbul
|1.442 TL